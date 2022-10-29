Вот как должна выглядеть настоящая женщина: пышные формы Пеговой вскружили голову россиянам

Актриса Ирина Пегова доказала, что обладательницы пышных форм тоже могут быть признанными красавицами кино. Пегова то худела, то снова набирала вес, но поклонники уверены, что с такими природными данными Пеговой не стоит истязать себя диетами. Тем более Ирина Пегова сейчас очень востребована в профессии и просто нарасхват у режиссеров.

За соцсетями артистки следит целый миллион поклонников – и подписчики радуются каждой ее публикации. Вот и свежее фото актрисы произвело фурор.