Вот как должна выглядеть настоящая женщина: пышные формы Пеговой вскружили голову россиянам
Кровь с молоком.
Актриса Ирина Пегова доказала, что обладательницы пышных форм тоже могут быть признанными красавицами кино. Пегова то худела, то снова набирала вес, но поклонники уверены, что с такими природными данными Пеговой не стоит истязать себя диетами. Тем более Ирина Пегова сейчас очень востребована в профессии и просто нарасхват у режиссеров.
За соцсетями артистки следит целый миллион поклонников – и подписчики радуются каждой ее публикации. Вот и свежее фото актрисы произвело фурор.
«Русская красавица! Прекрасна актриса», «Какая же вы притягательная и красивая», «Такая женственная. Прелесть», «Все при ней», «Восхитительная», «Обалденная», — писали восторженные фанаты, которые любят Ирину Пегову в любом весе.