Вот как «дочь» Саши Белого свела иностранцев с ума: все дело во внешности

Ее «ангельское» лицо с самого детства стало популярным во всей Европе.

На самом деле модель Анастасия Безрукова — лишь однофамилица звезды «Бригады». Однако связь между ними действительно есть, ведь на экране им уже не раз приходилось играть семью.

Модельную карьеру Настя начала еще в 8 лет и уже после первых съемок привлекла внимание ведущих европейских агентств. Именно ее первой из россиянок пригласили сняться для журнала Vogue Bambini. Лицо девочки улыбалось европейцам с билбордов, а сама Анастасия стремительно набирала популярность в профессиональной среде.

Настя успешно совмещала фотосессии и показы для лучших домов моды Старого Света. Ее «ангельская», по мнению многих, внешность мгновенно придавала шарм любым аксессуарам, нижнему белью и одежде.

В последние годы Анастасия начала еще и успешную кинокарьеру, сыграв в двух фильмах («Млечный путь» и «После тебя») дочь персонажей своего звездного однофамильца Сергея Безрукова. Режиссером картин, сделавших Анастасию популярной еще и на большом экране, выступила супруга актера Анна Матисон.