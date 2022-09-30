Вот как чиновники опростоволосились при поздравлении «короля» СССР

Последние годы своей жизни актер Анатолий Кубацкий провел в Доме ветеранов кино. Туда он уехал добровольно, несмотря на то, что у него был сын и внуки, тепло к нему относившиеся. Артист признавался, что ему было одиноко в пустой квартире, откуда с утра все расходились на работу. Чувство одиночества появилось у него после смерти жены в 1987 году, с которой он прожил 55 лет.

В 1998 году Кубацкий встретил в Доме ветеранов и 90-летний юбилей. С этой датой был связан конфуз чиновников. Актеру прислали поздравительную телеграмму, в которой допустили ошибку: Анатолия поздравляли с 60-летием творческой деятельности, хотя он впервые снялся в кино еще в 20-летнем возрасте. То есть поздравители ошиблись сразу на 10 лет, преуменьшив заслуги самого известного советского «короля».

Именно ролями монархов и стал знаменит Кубацкий. Он сидел на троне в «Королевстве кривых зеркал» и в «Новых похождениях Кота в сапогах», озвучивал царя в кукольном спектакле «По щучьему велению».