Все испортил расстрел Романовых: ахнете, узнав, как сейчас должен был бы жить простой народ

Расстрел царской семьи стал одним из самых кровавых и бессмысленных событий в истории России, как считают многие историки и обыватели. То, что сделали с Романовыми, не укладывается в рамки ни одной из логик гуманистического общества. Те же самые историки и обыватели раз от раза задаются простым вопросом: как бы жила Россия, если бы смогла сохранить последнюю царскую династию?

Репрессии, революция и гражданская война — три фактора, которые максимально ослабили страну. Некогда сильнейшее в мире государство держалось только лишь на энтузиазме своего народа. Но есть и обратное мнение. Во время правления последнего российского императора Россия была готова к экономическому скачку, резкому росту и, соответственно, расцвету, которого достигла бы, если бы Николай II остался жив. Так транслирует портал Wday своих экспертов-историков.