Вот как будет вести себя Телец перед расставанием: лучше узнать заранее

Астрологи рассказали, что можно считать тревожным звоночком в отношениях с земным знаком.

“Давай останемся друзьями”, “Прости, я больше не люблю тебя”, “Думаю, нам пора расстаться”, - эти и другие фразы, призванные донести до партнера горькую правду, больно ранят и оставляют в душе неизгладимый след. “Как же так? Ведь мы любили друг друга, все было хорошо”, - недоумевает обиженная сторона, перебирает в памяти недавнее прошлое и пытается понять, что именно и в какой момент пошло не так. По мнению астрологов, каждый знак зодиака накануне расставания ведет себя особенным образом. Заметив за возлюбленным ту или иную черту, необходимо насторожиться. Эксперты выяснили, какая перемена в поведении, сигнализирующая об опасности, свойственна Тельцам.

Тельцы перестают обнимать своего партнера

Наукой уже давно доказано: обнимашки оказывают положительное влияние на человеческий организм, помогают снизить не только стресс, но и давление, например. В последние десятилетия психологи тщательно изучают, какую роль играют объятия в ментальном здоровье.

Особенно приятны, конечно же, объятия близкого человека или романтического партнера.

Не все люди любят “телячьи нежности”, но к их числу точно не относятся Тельцы. Представители земной стихии обожают тискать того, к кому питают теплые чувства.

Тактильность - одно из главных свойств людей, рожденных под знаком Тельца. Они жить не могут без прикосновений, поцелуев, обнимашек и не стесняются предаваться этим занятиям в компании любимого человека. Желание быть ближе и дарить ласку - особенность этого знака.

Даже тот, кто прежде был равнодушен к таким спонтанным касаниям, пожив в партнером-Тельцом, становится их фанатом.

И, конечно, когда представитель знака перестает подходить за порцией объятий и поцелуев, это повод задуматься, почему так происходит.

Причина очень проста - когда чувства Тельца к партнеру угасают, он начинает относиться к нему прохладнее. Просто и закономерно, однако некоторые люди пытаются закрыть глаза на истину, убеждают себя, что избранник просто устал, пресытился нежностями, обиделся на что-то и т.д.

И все же астрологи рекомендуют посмотреть правде в глаза и признать, что, вероятно, Телец нашел кого-то на стороне.

Если он не проявляет к второй половинке прежней заботы и нежности, то это повод как минимум внимательно понаблюдать за ним некоторое время.

Хорошо, конечно, если представитель земной стихии действительно дистанцировался по какой-то иной причине. Но, как показывают наблюдения астрологов, в большинстве случаев это повод для серьезного беспокойства и откровенного разговора о ваших взаимоотношениях.