Вот как больная раком ведущая «Квартирного вопроса» выглядит спустя 8 лет борьбы
Наталье Мальцевой исполнилось 53 года.
Телепрограмме «Квартирный вопрос» в этом году «стукнуло» 20 лет. Большую часть этого периода ведущей шоу была Наталья Мальцева. Привлекательная женщина легко находила общий язык с хозяевами квартир и нравилась зрителям. Но в 2014 году она внезапно пропала с экранов.
Мальцева начала борьбу с диагностированным у нее раком молочных желез. На некоторое время она даже переехала в Израиль для лечения и реабилитации. Болезнь помогла ей начать новую жизнь: за эти тяжелые месяцы Наталья поняла, что вела «Квартирный вопрос» по инерции, не получая от этого удовольствия.
Она вернулась в Москву и запустила новые проекты. У Натальи была авторская передача на ТВ и образовательный курс по продюсированию. Сейчас 53-летняя женщина выглядит моложе своего реального возраста — на снимках в соцсетях она солнечно улыбается и восхищает этим подписчиков.
«Какая же красивая», «Только берегите себя, Наталья», «Вы самая лучшая», «Обожаю, Вы так хорошо, тактично разговариваете с людьми», — отметили комментаторы.