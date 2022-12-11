Вот как больная раком ведущая «Квартирного вопроса» выглядит спустя 8 лет борьбы

Телепрограмме «Квартирный вопрос» в этом году «стукнуло» 20 лет. Большую часть этого периода ведущей шоу была Наталья Мальцева. Привлекательная женщина легко находила общий язык с хозяевами квартир и нравилась зрителям. Но в 2014 году она внезапно пропала с экранов.

Мальцева начала борьбу с диагностированным у нее раком молочных желез. На некоторое время она даже переехала в Израиль для лечения и реабилитации. Болезнь помогла ей начать новую жизнь: за эти тяжелые месяцы Наталья поняла, что вела «Квартирный вопрос» по инерции, не получая от этого удовольствия.

Она вернулась в Москву и запустила новые проекты. У Натальи была авторская передача на ТВ и образовательный курс по продюсированию. Сейчас 53-летняя женщина выглядит моложе своего реального возраста — на снимках в соцсетях она солнечно улыбается и восхищает этим подписчиков.