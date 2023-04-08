Вот как без грима выглядит Матрена из «Новых русских бабок» без грима: на улице бы не узнали

Сергей Чванов обрел известность после того, как начал выступать в составе дуэта «Новые русские бабки». Актеру досталась роль Матрены Ивановны Нигматуллиной, веселой старушки, то и дело попадающей в нелепые ситуации вместе с подругой Клавдией Ивановной.

Публика на ура приняла героинь, ставших чуть не главными звездами «Кривого зеркала» и «Аншлага». Одно только появление Чванова на сцене вызывало у зрителей приступ смеха. При этом многие и понятия не имеют о том, как Матрена выглядит в реальной жизни — без грима и прочих атрибутов «русской бабки».

Вне сцены Чванов — привлекательный и обаятельный 58-летний мужчина, полный энергии и сил. Артист признается, что играть женщину для него — задача не простая. По уверению знаменитости, как только выступление подходит к концу, он спешит вернуться к своему привычному стилю, в котором нет места ни юбке, ни красной кофте, ни платку в цветочек. Вот почему, встречая звезду на улице, поклонники его не узнают. Впрочем, актера это нисколько не огорчает.