Вот как автор «Мэри Поппинс» описала СССР: хватило семи едких слов

Английская писательница Памела Трэверс в 1932 году решилась на смелое путешествие. В составе английских профсоюзов она отправилась в СССР, чтобы посмотреть изнутри на страну. Однако поездка оставила у нее весьма противоречивые впечатления.

Как признавалась сама Трэверс, основа советской жизни — театральная постановка. Все люди вокруг как будто бы не замечали происходящего, игнорировали агрессивную пропаганду, а власти умело их убеждали, что они играют главную роль в построении коммунистического будущего.

«Серые люди, тотальная пропаганда и слепая вера в будущее», — именно так описывала СССР писательница.

Единственное место, которое ей искренне понравилось, — это советские тюрьмы. В них Трэверс увидела счастливых людей, которые бездельничали и жили своей жизнью без постоянного гнета.

«Несмотря на грязь и невзрачность обстановки, лица заключенных сияли радостью», — писала она в своих очерках «Московская экскурсия».

При этом писательница признавалась, что поражена мужеством нации, ведь граждане страны обладают «внутренней мощью», способной «переплавить жизнь».