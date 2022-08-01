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Вот как Амалию Мордвинову зовут на самом деле: зрители и не подозревали

1 августа 2022 12:55
Вот как Амалию Мордвинову зовут на самом деле: зрители и не подозревали

Актриса всегда стеснялась настоящего имени.

Пик карьеры Амалии Мордвиновой пришелся на «нулевые»: тогда она принимала участие чуть ли не во всех громких кинопремьерах. Актриса с диковинным именем и яркой внешностью быстро запомнилась зрителям. На такой эффект и рассчитывала артистка, которую при рождении звали совсем по-другому. Зрители и не подозревали, что родители Амалии назвали ее Людмилой. Фамилия же у будущей актрисы была Парыгина по отчиму, который удочерил девочку. Настоящий отец звезды — Морис Бонфельд — расстался с ее матерью еще до рождения дочери.

Уже в школе Людмилу тяготило ее имя: она мечтала о карьере актрисы и считала, что ей нужно более звучное имя, чтобы блистать на сцене. Вот так во время получения паспорта Людмила и превратилась в Амалию. Позже она также поменяла и фамилию. Мордвинова — это девичья фамилия ее матери. Кстати, ее она меняла несколько раз в браках, становясь то Зориной, то Мордвиновой-Гольданской, то Беляевой.

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По информации канала Яндекс-Дзен «Горожанин», с 2010 года Амалия фактически завершила карьеру, уехав жить сначала в Индию, а потом в США. Последний фильм с ее участием вышел на экраны в 2011 году.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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