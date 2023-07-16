Вот из-за чего мужчины Близнецы уходят из семьи: причина обескуражит

Расставание с любимым человеком - одно из самых болезненных событий в жизни. Многие люди, пережив это однажды, в дальнейшем боятся совершить даже малейшую ошибку в отношениях, чтобы не допустить еще одного разрыва. Но постоянно жить в страхе потерять любимого невозможно, так недалеко до развития неврозов и паранойи. Достаточно знать, что вызывает негативную реакцию партнера и избегать этого. Астрологи рассказали, чего точно не стоит делать в паре с мужчиной-Близнецы.

Близнецы

Люди, рожденные под этим воздушным знаком, известны своей независимостью. Это настоящие бунтари, которые игнорируют строгие своды правил, плывут против течения, делают только то, что по нраву им самим. Свобода - вот что важнее всего для Близнецов, независимо от пола.

В отношениях с мужчиной-Близнецы необходимо помнить о том, что он не выносит давления со стороны. Ему необходимо все попробовать и испытать самому, а потом уже делать выводы и принимать какое-либо решение. А вот когда ему начинают навязывать точку зрения, он выходит из себя.

В любых отношениях время от времени приходится устраивать “разбор полетов”.

В случае с уроженцами воздушного знака делать это необходимо максимально аккуратно. Мужчина-Близнецы может решить, что вы чего-то от него требуете и воспримет это как покушение на свою свободу.

Малейший нажим в словах, интонациях, действиях партнерши становится для представителя этого знака испытанием на прочность.

Некоторое время он способен из любви терпеть и не обращать внимания на претензии, но не стоит забывать - самообладанием Близнецы не отличаются.

Как только мужчина, рожденный под этим знаком, поймет, что на его независимость постоянно покушаются, он начнет собирать вещи. Даже вторая половинка не значит для него столько же, сколько возможность заниматься любимыми делами и действовать в своих интересах.

Да, кому-то такое поведение покажется инфантильным, незрелым, безответственным.

Мол, взрослый мужчина должен идти на компромиссы, прислушиваться к мнению избранницы и принимать его в расчет. Однако такова натура Близнецов и переделать ее невозможно.

Чтобы уроженец этого знака оставался хорошим семьянином, любящим мужем и заботливым отцом, необходимо безоговорочно доверять ему, не устраивать сцен ревности, не пытаться контролировать. В обратном случае вероятность того, что однажды Близнецы уйдут, возрастает в десятки раз.