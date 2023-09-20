Вот и все: врачи решили отключить Николаева от ИВЛ

Поклонники и близкие молятся о выздоровлении Игоря Николаева. Музыкант ослушался врачей и в результате оказался на грани жизни и смерти. О состоянии артиста появились важные новости: медики приняли серьезное решение. Звезду предупреждали, что если он не изменит отношение к своему здоровью, то это чревато печальными последствиями. Несколько дней назад композитор был экстренно госпитализирован с жалобами на боли в груди. У знаменитости диагностировали обширный инфаркт — потребовалась срочная операция.

Певцу провели аортокоронарное шунтирование.

Как сообщает Telegram-канал Mash, специалисты отключили экс-супруга Королевой от ИВЛ, однако его состояние остается тяжелым. Впереди Николаева ждет длительная реабилитация. Предположительно его выпишут домой через несколько недель. Пациенту строго-настрого запретили любые физические нагрузки и алкоголь. Теперь уж исполнитель наверняка прислушается к наставлениям докторов.