Вот и все: сдавшая Нетребко готовится к последнему выступлению

Анна Нетребко совсем себя не берегла. Теперь артистка пожинает плоды беспечного отношения к собственному здоровью. Обессиленной певице предстоит дать последнее выступление, о чем она сообщила встревоженным поклонникам.

Звезда не притворяется супергероем и честно признается: плотный рабочий график, частые перелеты и смена часовых поясов пагубно сказались на ее самочувствии. Но пасовать перед трудностями брюнетка не привыкла. Взяв небольшую передышку, оперная вокалистка пришла в себя перед последним рывком.

В начале сентября знаменитость выйдет на сцену в Вене, а затем в Вероне, чтобы исполнить любимую партию из «Травиаты».

«Этим спектаклем мы торжественно закроем сезон», — объявила Нетребко.

Фанаты восхищены стойкостью артистки-путешественницы. Но в то же время призывают ее не терять благоразумие и позаботиться о себе.