Вот и все: россияне даже не успели попрощаться с Пугачевой

Алла Пугачева не докладывает публике о каждом своем шаге. Не так давно певица вернулась в Россию, чтобы побывать на похоронах своего друга — модельера Валентина Юдашкина. Приезд Примадонны вызвал большой переполох.

Далеко не все были рады тому, что артистка, ранее поселившаяся с семьей в Израиле, снова оказалась на родине. Например, сильно возмутилась этому Яна Поплавская. Свою крайне жесткую позицию она изложила в личном Telegram-канале.

Гневное послание актрисы дошло и до Елены Чупраковой, помощницы Пугачевой. Та оставила под записью Поплавской комментарий, из которого следует, что Алла Борисовна ушла по-английски и россияне даже не успели с ней попрощаться.