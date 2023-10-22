Вот и все: пришли печальные вести о Елизавете Туктамышевой
Знаменитость решилась кардинально изменить жизнь.
За годы карьеры Елизавета Туктамышева покорила множество соревнований и стала одной из главных фигуристок страны. Фанаты были уверены, что спортсменка, которой совсем скоро исполнится 27 лет, и в этом сезоне планирует участвовать в соревнованиях. Однако их надеждам не суждено сбыться.
Как оказалось, Туктамышева решила завершить профессиональную карьеру, поэтому не примет участие в соревнованиях.
Фигуристка, по данным СМИ, сосредоточится на ледовых коммерческих шоу и посвятит все силы только им.
Сама спортсменка пока никак не прокомментировала эту информацию, но отметила в социальных сетях, что получила множество вопросов от прессы и поклонников. При этом продюсер Яна Рудковская, в четырех шоу которой участвует Туктамышева, призвала публику уважать любое решение спортсменки и пожелала ей вернуться в большой спорт.