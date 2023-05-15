Вот и все: принято беспрецедентное решение, касающееся бизнеса Юдашкина

Не успели Валентина Юдашкина отправить в последний путь, как случился нешуточный скандал. Выяснилось, модельер оставил после себя не только прибыльный бизнес, роскошный дом, но и кучу долгов.

В Telegram-канале Mash сообщили, что Федеральная антимонопольная служба приняла решение о блокировке счета Дома моды звезды. Все из-за того, что предприятие покойного не отчиталось о доходах за 2022 год. Это значит, что не были уплачены налоги.

Поскольку Юдашкина уже нет с нами, с проблемой предстоит разбираться его вдове Марине и дочери Галине. Судя по тому, что бизнес приносил знаменитости неплохие деньги, разобраться с налоговиками должны в кратчайшие сроки. Но идеальная репутация кутюрье оказалась испорчена навсегда.