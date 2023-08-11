Вот и сказочке конец: Шепелев разлучился с сыном от Фриске
Ведущий наслаждается отдыхом без Платона.
После смерти Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев взял на себя все заботы об их общем сыне Платоне. Несколько лет он тщательно оберегал ребенка от прессы и уделял ему любую свободную секунду. Но в последнее время мальчику приходится делить отцовское внимание. Последние пять лет Дмитрий находится в новых отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара растит общего сына Тихона.
В редкий выходной Шепелев отправился на прогулку с младшим сыном. Он решил забыть о своем правиле не показывать лица детей публике и заснял свой отдых с малышом. В социальных сетях он поделился кадрами, на которых в коляске сидит белокурый кудрявый мальчик.
Подписчики восхитились внешностью младшего Шепелева. Но многих беспокоит, что телеведущий уделяет внимание малышу, а Платон тем временем чувствует себя покинутым. Ведь у Тихона есть и мама, и папа, а его старший брат долгое время оставался только с отцом и привык полностью владеть его вниманием и любовью.