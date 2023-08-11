Вот и сказочке конец: Шепелев разлучился с сыном от Фриске

После смерти Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев взял на себя все заботы об их общем сыне Платоне. Несколько лет он тщательно оберегал ребенка от прессы и уделял ему любую свободную секунду. Но в последнее время мальчику приходится делить отцовское внимание. Последние пять лет Дмитрий находится в новых отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара растит общего сына Тихона.

В редкий выходной Шепелев отправился на прогулку с младшим сыном. Он решил забыть о своем правиле не показывать лица детей публике и заснял свой отдых с малышом. В социальных сетях он поделился кадрами, на которых в коляске сидит белокурый кудрявый мальчик.

Подписчики восхитились внешностью младшего Шепелева. Но многих беспокоит, что телеведущий уделяет внимание малышу, а Платон тем временем чувствует себя покинутым. Ведь у Тихона есть и мама, и папа, а его старший брат долгое время оставался только с отцом и привык полностью владеть его вниманием и любовью.