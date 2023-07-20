Вот и сказочке конец: Пугачева дала от ворот поворот Вайкуле

Лайма Вайкуле устраивает в Юрмале фестиваль «Рандеву», который будет проходить с 26 по 30 июля, главной концертной площадкой станет «Дзинтари».

Пока билеты на мероприятие расходятся не слишком хорошо. Вероятно, поэтому Лайма Вайкуле решилась на отчаянный шаг — пообещать зрителям Примадонну. К счастью, Алла Пугачева с семьей как раз недавно приехала на латвийский курорт и отдыхает на любимой вилле.

Несмотря на то, что певиц связывает очень давняя и крепкая дружба, пока слова Вайкуле вызывают много сомнений. Мало того что она пообещала присутствие Примадонны на каждом из дней фестиваля, так еще и намекнула, что она может подняться на сцену и спеть.

Именно это и подорвало веру в слова исполнительницы «Вернисажа». Ведь Алла Пугачева не поет на публике уже около четырех лет. После своих юбилейных концертов певица заявила, что больше не будет выступать. Однако на частное мероприятие ее пригласить можно за гонорар около 50 миллионов рублей.

Как сообщили источники «КП», сейчас вряд ли кто-то решится выписать Примадонну на свой праздник. Несмотря на то, что у нее все еще есть очень обеспеченные поклонники, сейчас люди стараются экономить и не разбрасываться деньгами. Поэтому шансы, что Пугачева споет на фестивале старой подруги, стремятся к нулю.