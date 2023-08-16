Вот и сказочке конец: пришли печальные вести о Лободе

Светлана Лобода пропала с радаров. Она не выпускает новые хиты и не дает концерты. Но желание развивать сольную карьеру ее не покинуло.

Звезда хотела побывать на фестивале в Юрмале, который провела Лайма Вайкуле. Знаменитость собиралась напомнить о себе, а заодно и пообщаться с Аллой Пугачевой, которая появилась на мероприятии. Но ее планы потерпели крах.

Блондинку не пригласили выступать в зале Дзинтари. Более того, для нее не нашлось места даже в качестве гостя. Поначалу ходили слухи о том, что некоторые артисты заявили Вайкуле, что отказываются находиться рядом с Лободой. Но оказалось, что причина кроется в ином.

Латвийская певица сама приняла решение о том, что исполнительнице хита «Твои глаза» не место на ее фестивале. Объяснять свои мотивы она не стала.