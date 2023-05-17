Вот и сказочке конец: по Серебрякову приняли жесткое решение

Алексей Серебряков не выйдет на сцену екатеринбургского «Дворца молодежи». Поклонники надеялись насладиться игрой актера в спектакле «Эйнштейн и Маргарита», но дело приняло неожиданный поворот.

За два дня до мероприятия стало известно, что его отменили. Точные причины такого жесткого решения озвучены не были. В агентстве «Антракт», которое занимается организацией гастролей, заявили журналистам «Комсомольской правды», что отмена произошла по независящим от них обстоятельствам.

Впоследствии появились сведения о том, что постановку не покажут зрителям из-за технических неполадок. Проблемы возникли с освещением: аппаратура «Дворца молодежи» не соответствует требованиям райдера. Тем не менее организаторы успокоили публику обещанием назначить новую дату спектакля. Она будет известна лишь после того, как исправят все неполадки.