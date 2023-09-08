Вот и сказочке конец: от Тутберидзе сбежала одна из звезд фигурного катания

Этери Тутберидзе за годы карьеры вырастила десятки прославленных чемпионов и чемпионок. И тренировались у нее не только российские, но и иностранные спортсмены. Однако далеко не все из них смогли надолго остаться в ее команде.

Так, фигурист из Италии Даниэль Грассль объявил в своем блоге, что покидает прославленного тренера. Спустя 9 месяцев тренировок он решил вернуться к себе на родину и уже нашел там тренера, который будет заниматься его программой.

«После полученного в России опыта я решил вернуться в Италию, продолжить тренировки и готовиться к следующим сезонам», — рассказал Даниэль.

При этом Грассль не объяснил, почему решил покинуть Россию, ведь местная школа фигурного катания считается одной из лучших в мире. Вместо этого он лишь выразил благодарность Тутберидзе и ее коллегам, которые с января этого года занимались его обучением.