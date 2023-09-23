Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот и сказочке конец: Бабкину больше не желают видеть на сцене

Вот и сказочке конец: Бабкину больше не желают видеть на сцене

23 сентября 2023 15:15
Вот и сказочке конец: Бабкину больше не желают видеть на сцене

Участь звезды незавидна.

Надежда Бабкина — большая величина в российском шоу-бизнесе. Артистка заняла свою нишу, став руководителем музыкального коллектива «Русская песня». Однако теперь ее песенка спета.

Со стороны кажется, что певица все еще купается в лучах собственной славы. Но оказалось, что знаменитость давно не желают видеть на сцене. Надежда Георгиевна приелась соотечественникам, а за рубежом она никому не интересна.

К такому выводу пришел шоумен Прохор Шаляпин. Бывший возлюбленный Анны Калашниковой пустился в рассуждения о том, что народная песня — творчество уникальное, а «народников» в России пруд пруди. Но, несмотря на обилие музыкантов этого жанра, широкой общественности известна преимущественно Бабкина. Однако ее время, как считает певец, безвозвратно ушло.

«Тетушка свое уже спела», — подметил он в беседе с порталом News.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
12 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше