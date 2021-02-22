«Вот и феминизм в России»: Собчак раскритиковала Гузееву за высказывание о плохих хозяйках

Ксения Собчак всегда подбирает колкие и ёмкие выражения в адрес людей, которые, по её мнению, сказали какую-то несуразицу. Так, например, на днях в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» светская львица упомянула и ведущую программы «Давай поженимся!» Ларису Гузееву. Журналистке не понравилось, что теледива в своём шоу нелестно отзывается о женщинах, которые плохо следят за бытом в семье. «Если женщина плохо готовит, то она и в постели криворукая», — прямо сейчас говорит Лариса Гузеева в «Давай поженимся!». Вот тебе и феминизм в России — 2021», — заявила Ксения Анатольевна.

Отметим, что Ксения Собчак нередко высказывается о звёздах российского шоу-бизнеса. Более того, в последнее время она начала снимать небольшие клипы, в которых с помощью известных песен и переделанных в них слов обличает знаменитостей и взывает к общественности. Эти ролики теледивы в Instagram набирают миллионы просмотров и тысячи комментариев от пользователей сети. Также журналистка старается много времени уделять и своим YouTube-проектам.

Известно, что Лариса Гузеева до сих пор удивляет общественность своими странными словами и действиями. Так, например, узнав о кончине своего партнёра по фильму «Жестокий романс» Андрея Мягкова, ведущая очень неоднозначно отреагировала: после первого звонка она грубо ответила прессе, что не в курсе подобной новости, а после второго и вовсе пригрозила добавить в чёрный список председателя СМИ.

Напомним, что Лариса Гузеева и Андрей Мягков работали вместе над картиной Эльдара Рязанова «Жестокий романс», где сыграли главные роли: актриса перевоплотилась в Ларису Огудалову, а актёр — в Юлия Капитоныча Карандышева.