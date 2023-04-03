Вот где встречают свою половинку Дева, Козерог и Телец: там вы еще не искали

Весна - самое время для любви и романтики. Но как быть, если в настоящий момент рядом никого нет, а на горизонте не видно даже более-менее подходящей кандидатуры? Конечно же, верить в то, что судьба улыбнется и пошлет желанную встречу. По мнению астрологов, шансы встретить свою вторую половинку у представителей разных знаков возрастают в определенных местах. Рассказываем, куда нужно отправиться представителям земной стихии, чтобы найти свою любовь.

Телец

Люди, рожденные под созвездием Тельца, в глубине души - настоящие романтики. Они мечтают о большой и светлой любви, которая однажды придет в их размеренную жизнь и сделает ее намного ярче и прекраснее.

Однако в то же время представители весеннего земного знака очень стеснительны и скромны.

Даже когда Тельцы встречают человека, который им интересен, им сложно решиться и сделать первый шаг к знакомству.

Астрологи говорят о том, что лучше всего этому знаку обратить внимание на тех, с кем они уже знакомы. Быть может, их истинная вторая половинка скрывается как раз среди давних друзей или коллег? Тельцам стоит осмотреться по сторонам в поисках счастья.

Дева

Представители осеннего земного знака крайне осторожно подходят к выбору партнера. В глубине души они очень ранимые и не хотят лишний раз испытывать разочарование и боль, а потому долго присматриваются к возможным кандидатурам.

По словам астрологов, в прежние века, когда на помощь в выборе спутника жизни приходили свахи, Девы не знали бы никаких проблем.

Они нуждаются в человеке, который хорошо их знает и может подобрать подходящую пару.

Девам необходимо прислушаться к советам друзей или родственников. Близкие люди как никто другой понимают уроженцев земной стихии, имеют представление о том, в каком партнере они нуждаются, и у них обязательно найдется кто-то на примете.

Козерог

Рожденные под знаком Козерога придерживаются не слишком современных взглядов на личную жизнь. Они хотели бы встретить единомышленника, с которым можно провести все свое время вплоть до глубокой старости и при этом сохранять тепло и взаимопонимание.

Для зимних представителей земного знака лучший способ найти свою вторую половинку - познакомиться с ней в социальных сетях.

Козерогу сложно окунаться в отношения с самого начала, постепенное общение и узнавание друг друга ему по душе куда больше.