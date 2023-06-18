Вот где чаще всего встречают свою вторую половинку Раки: ответ может удивить

Встретить свою любовь можно где угодно - в метро или на круизном лайнере, в офисе или в магазинчике за углом. Знать бы только, когда и где именно произойдет судьбоносная встреча! По словам астрологов, у каждого знака зодиака есть предпосылки к тому, чтобы столкнуться со своей второй половинкой в определенном месте. Рассказываем, где чаще всего знакомятся с будущими мужьями или женами представители водной стихии.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, мечтают о большом и светлом чувстве. Представители водной стихии как будто созданы для того, чтобы любить и быть любимыми - они внимательные, заботливые, чуткие и готовы буквально на все ради своей второй половинки. Но где ее встретить?

По словам астрологов, этому знаку стоит прислушаться к своей интуиции, к внутреннему голосу, к истокам.

Наверняка шестое чувство подскажет Раку, что, коль уж он относится к водной стихии, то судьбоносное знакомство произойдет там, где воды в избытке - например, на море.

Во время отпуска на побережье все прямо-таки располагает к романтике. Волны бегут одна за другой, золотой песок приятно шуршит под ногами, теплые ветер ласкает кожу и играет в волосах… В такой обстановке не захочешь, да задумаешься о курортном романе, ведь… почему бы и нет?

Звезды говорят, что в отпуске Ракам не стоит пренебрегать возможностью гулять по вечерам.

Прогулка по побережью в закатный час может привести к знакомству с таким же романтиком, любующимся игрой света на морской глади. Кроме того, есть шанс встретить того, кого ищешь, в ресторане или кафе.

Возможно, поначалу представитель водной стихии и его спутник или спутница будут думать, что это всего лишь кратковременная интрижка. Однако чем больше времени они будут проводить вместе, тем быстрее осознают, что на самом деле им не хочется расставаться после завершения вояжа.

Если влюбленные живут в разных городах, то кому-то придется сделать шаг навстречу и переехать.

Небесные светила утверждают, что, кто бы это ни был - Рак или его партнер, они не пожалеют о принятом решении. Союз, рожденный на берегу океана, станет крепким и продолжительным.

Кроме того, если нет возможности выбраться к морю, астрологи советуют Ракам присмотреться к другим “водным” местам. Бассейн, аквапарк, городская набережная - именно здесь вероятность встретить свою вторую половинку увеличивается в разы.