Вот где чаще всего встречают свою любовь Овны: ответ может удивить

Судьбоносная встреча может произойти где угодно - на остановке общественного транспорта, на вечеринке в клубе, в магазине за углом… У каждой пары своя уникальная история знакомства, которую они будут рассказывать детям, внукам, правнукам, а те станут передавать ее из поколения в поколение, из уст в уста. По мнению астрологов, одинокие знаки зодиака, желающие найти свою вторую половинку, могут последовать совету звезд и искать ее в указанном ими месте. Рассказываем, где же суждено встретиться со своей любовью Овну.

Овен

Представители огненного знака - люди невероятно занятые. В их ежедневниках и планерах ни одного свободного листочка нет, в каждой графе обязательно найдется какое-нибудь запланированное событие или мероприятие. Времени на личную жизнь при таком графике не остается катастрофически. Что же делать?

По словам астрологов, Овнам стоит осмотреться по сторонам в поисках второй половинки… на работе.

Ведь именно в офисе занятой и деловой знак проводит львиную долю своего времени. Звезды говорят, что служебный роман Овна способен превратиться со временем в по-настоящему глубокое и сильное чувство.

Возможно, среди коллег противоположного пола найдется именно тот или та, которая идеально подойдет уроженцу огненного знака? Яркие и эффектные, целеустремленные и жизнерадостные Овны были бы рады встретить не просто партнера, но единомышленника, с которым всегда интересно и с который понимает с полуслова.

Многие опасаются заводить романтические отношения на работе из-за того, что все коллеги будут наблюдать за их развитием, как за реалити-шоу.

А перспектива постоянно скрываться, словно Штирлицу, не слишком-то радует. В случае с Овнами все очень просто - этот знак настолько уверен в себе, что внимание коллег его не смутит.

Свою любовь представители огненной стихии могут встретить не только в офисе. Астрологи советуют им обратить внимание на деловых партнеров, возможно, вторая половинка как раз среди них? Флирт во время переговоров, конечно, неуместен, а вот после, во время фуршета, можно и наладить контакт.

Также астрологи советуют Овнам почаще обращать внимание на тех коллег, которые подолгу задерживают на них взгляды.

Быть может, кто-то уже готов сделать шаг навстречу, просто ждет ответного взора и намека на то, что уроженец знака не против совместного ланча для начала? Такая встреча точно увенчается успехом.