Вот это женщина: фото 58-летней Беллуччи может уронить самооценку каждого

Мужчины начали засматриваться на Монику Беллуччи, когда та была 12-летним подростком. Официанты предлагали ее бесплатно поесть, учителя втихаря заваливали подарками, а незнакомые богачи предлагали безбедную жизнь в их компании. Спустя почти полвека актриса свыклась с гипнотическим эффектом, который производит на представителей сильного пола ее внешность, и по-прежнему потрясающе выглядит.

На днях 58-летняя кинодива появилась на премии «Сезар» и вызвала всеобщий восторг. Алое платье с накидкой, плиссированным низом и декольте умеренной глубины подчеркивало безупречную фигуру итальянской красотки.

Личная жизнь Беллуччи по яркости и накалу страстей не уступает цвету ее платья. Недавно фотограф Daily Mail запечатлел ее в страстном поцелуе с Тимом Бертоном. Оказалось, что влюбленные состоят в отношениях уже четыре месяца.

Недавно икона красоты закончила работу над фильмом «Мафиозная мамаша», где она помогает героине Тони Коллетт выживать в перестрелках и устанавливать мир с колоритными представителями криминального мира.