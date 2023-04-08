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Вот это усищи: точно не узнаете Максима из «Кармелиты» спустя годы

8 апреля 2023 17:00
Вот это усищи: точно не узнаете Максима из «Кармелиты» спустя годы

К новому образу трудно привыкнуть.

Популярную драму о цыганской любви хорошо приняли российские телезрители. И это неудивительно, ведь в «Кармелите» был закрученный сюжет, яркая любовная история, а также талантливые актёры.

Одним из них стал Алексей Ильин, который в сериале исполнил роль Максима. Он был первым возлюбленным главной героини, роман с которым не одобрял ее отец. Участие в этом проекте позволило артисту прочно закрепиться в отечественном кинематографе.

Его новым успехом стала работа над сериалом про учительниц. В нем актёр сыграл школьного директора Олега Владимировича. И ради этой роли Алексею пришлось сменить свой образ. Над его губой появились густые усы, которые сразу привлекают к себе внимание зрителей. С первого взгляда даже трудно понять, кто скрывается за этой растительностью. Но еще сложнее будет привыкнуть к новому амплуа Алексея. Вот это усищи: точно не узнаете Максима из «Кармелиты» спустя годы

Фото: Кадр из сериала «Кармелита», кадр из фильма «Училки в законе» (2019)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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