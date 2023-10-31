«Вот это ты изменилась»: фото дочери Успенской без макияжа наделали шума в Сети
Пластика пошла на пользу.
Многие селебрити и носа не кажут в социальные сети без косметики и фильтров. Тем временем единственная дочь Любови Успенской показала закомплексованным коллегам пример адекватной самооценки и безусловной любви к себе.
Татьяна Плаксина не постеснялась опубликовать в личном блоге селфи, на котором запечатлена без макияжа и ретуши. Певица сняла свое лицо крупным планом. Кадр всполошил подписчиков.
Многие помнят, какой знаменитость была до того, как поборола свою зависимость к запрещенным препаратам и легла под нож хирурга. Здоровый образ жизни и пластика пошли на пользу исполнительнице. В свои 33 года она выглядит словно юная студентка, хотя еще не так давно производила впечатление маргинальной особы.
«Вот это ты изменилась! Красотка. Так держать», «Шикарная девушка», «Лучезарный аленький цветочек», «Такая милая, как статуэтка», — восхитились Плаксиной фолловеры.