«Вот это ты изменилась»: фото дочери Успенской без макияжа наделали шума в Сети

Многие селебрити и носа не кажут в социальные сети без косметики и фильтров. Тем временем единственная дочь Любови Успенской показала закомплексованным коллегам пример адекватной самооценки и безусловной любви к себе.

Татьяна Плаксина не постеснялась опубликовать в личном блоге селфи, на котором запечатлена без макияжа и ретуши. Певица сняла свое лицо крупным планом. Кадр всполошил подписчиков.

Многие помнят, какой знаменитость была до того, как поборола свою зависимость к запрещенным препаратам и легла под нож хирурга. Здоровый образ жизни и пластика пошли на пользу исполнительнице. В свои 33 года она выглядит словно юная студентка, хотя еще не так давно производила впечатление маргинальной особы.