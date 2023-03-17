Вот это сюрприз: как известный россиянин связан с сериалом «Клон»

О его творении вспомнили через 10 лет.

В сериале «Клон» звучат самые разные композиции, включая песню Luna («Луна») в исполнении тенора Алессандро Сафины и Meu Grande Amor («Моя большая любовь») в исполнении Лары Фабиан. Среди саундтреков популярной теленовеллы есть и российская композиция.

Музыкальную тему Жади — Urga — написал композитор Эдуард Артемьев. Восточная мелодия уже использовалась в кино — в 1991 году в фильме Никиты Михалкова «Урга: Территория любви». Фильм тогда получил главный приз кинофестиваля в Каннах. Он был тепло встречен критиками в США, где его показывали под другим названием — Close to Eden («Недалеко от рая»). Чарующую вокальную партию, которую можно слышать и в бразильском кинохите, исполнила главная героиня «Угры» — китайская певица и актриса монгольского происхождения Бадема.

Эдуард Артемьев написал музыку более чем к 200 картинам и мультипликационным фильмам. Он работал с Кончаловским, Тарковским, Шахназаровым, Чухраем. Композитор скончался в декабря прошлого года от осложнений из-за бактериальной пневмонии.