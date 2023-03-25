Вот это судьба: представить не сможете, куда исчезла Суок из «Трех толстяков»

В фильмографии Лины Бракните всего шесть проектов. Но за свою непродолжительную актёрскую карьеру она успела запомниться и полюбиться зрителям.

Самой успешной работой юной артистки стала роль гимнастки Суок в картине «Три толстяка». Это кино принесло одаренной девочке ошеломительный успех, и ее стали узнавать даже на улице. Но когда дело дошло до выбора института, Лина отказалась поступать в театральный вуз.

Дело в том, что главной страстью маленькой звезды советского кинематографа была античность. Именно поэтому выбор девушки пал на исторический факультет. Успешно отучившись и получив диплом, красавица устроилась в библиотеку. В этом храме знаний она проработала 20 лет и никогда не жалела о своём выборе. Для Лины такая спокойная жизнь без насыщенных съёмочных дней и яркого света софитов оказалась настоящим подарком судьбы.