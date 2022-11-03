Вот это щедрость: не поверите, сколько стоят духи Нади, подаренные Ипполитом

Позволить себе такой презент мог только очень обеспеченный человек.

Духи, подаренные Ипполитом возлюбленной Наде в «Иронии судьбы», стоили баснословных денег, поэтому ее реакция и была настолько восторженной. В советское время парфюм вообще считался дефицитным товаром, ведь, кроме «Красной Москвы», не было доступных и растиражированных вариантов.

А вот подарок Ипполита можно назвать поистине роскошным и редким, ведь он преподнес французские духи Climat («Клима») от элитной марки Lancome. В наши дни заветная коробочка как в «Иронии судьбы» обойдется в сумму 100 тысяч рублей. Увы, но щедрость героя Яковлева не спасла его отношения с Надеждой.

Кстати, еще один представитель от Lancome появился и в другом советском кинохите. На столике у повзрослевшей Кати Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит» стоит парфюм Sikkim. Такой маленький флакончик стоил немалых денег по меркам того времени. Это был насыщенный аромат, который идеально подходил к образу успешной карьеристки Тихомировой.