Вот это результат: девушка похудела и превратилась в красавицу благодаря этому простому способу (фото)

Для преображения ей даже не пришлось ходить в тренажерный зал.

Ради похудения люди прибегают к многочисленным диетам и ограничениям. Кто-то не вылезает из тренажерных залов, а кто-то сокращает свой рацион всего лишь до нескольких продуктов. При этом существуют и более легкие способы избавиться от лишнего веса.

Как призналась пользовательница Reddit, ей удалось изобрести собственный метод похудения. На многие месяцы она практически полностью отказалась от автомобиля и гуляла пешком, ела только мясо и овощи, исключив углеводы, и старалась записывать каждый прием пищи. В итоге ей удалось избавиться от 43 килограммов.

При этом девушка отмечает, что такой способ преображения не отличается скоростью. Она потратила месяцы, но уверена, что это только помогло ее организму, ведь он приспосабливался к новому весу и не испытывал стресс.

Пользователи Сети остались в восторге от новой внешности знаменитости. В комментариях они осыпали ее комплиментами и согласились, что медленное похудение — лучший способ, хоть и отнимает время.