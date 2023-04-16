Вот это преображение: в кинохите СССР Гошу из фильма «Москва слезам не верит» не узнать

Никто бы и не подумал, что он станет любимцем женщин.

Алексей Баталов считался одним из лучших актеров своего времени. Актер снялся в самых нашумевших советских картинах: в драме «Летят журавли», которой рукоплескали Канны, а также в оскароносной картине «Москва слезам не верит». Фильм Владимира Меньшова сделал Баталова любимцем всех советских женщин.

Поклонницы обожали мужественный типаж актера, его харизму и вкрадчивый голос. Однако кумир советских гражданок не всегда был таким. Алексей Владимирович начал сниматься в кино в 40-х. Его дебют на экране состоялся в 16 лет в картине «Зоя» Льва Арнштама. Правда, его роль была совсем маленькой, а фамилию будущей звезды даже не указали в титрах.

В юном Баталове совсем не узнать легендарного Гошу. У актера были пухлые щеки, всклокоченная шевелюра и слишком мягкие черты лица. Возраст его только преобразил: из нескладного подростка артист вырос в привлекательного мужчину.

Звезда Баталова взошла после выхода военной драмы «Летят журавли». Фильм завоевал главный приз Каннского фестиваля — ни до, ни после этой награды не была удостоена ни одна советская лента. Также на счету актера такие нашумевшие картины, как «Три толстяка», «Внимание, черепаха!», «Звезда пленительного счастья».