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Вот это преображение: Саша из «Универа» показал себя с усами и кудряшками

1 апреля 2023 12:30
Вот это преображение: Саша из «Универа» показал себя с усами и кудряшками

Новая прическа полностью изменила артиста.

Андрей Гайдулян известен зрителям по сериалам «Универ» и «СашаТаня». В течение многих лет он воплощает образ Саши Сергеева, чем полюбился миллионам зрителей, которые внимательно следят за жизнью артиста в его социальных сетях.

В своих блогах Гайдулян делится карьерными успехами и личными достижениями. А не так давно он показал неожиданное преображение: на фотографии артист появился в кудрявом парике и с накладными усами.

Подписчики звезды экрана не оставили без внимания неожиданный образ кумира. В комментариях к публикации фанаты со смехом восприняли новый имидж артиста, сравнив его с известным наркобароном Пабло Эскобаром и ведущим Дмитрием Дибровым. Вот это преображение: Саша из «Универа» показал себя с усами и кудряшками

«Вылитый гусар», «Отличные усы, вам очень идет», «Надеюсь, в новом сезоне „СашиТани“ ты будешь именно так выглядеть», «Красавчик», — пишут поклонники.

Фото: Кадры из сериала «Универ», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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