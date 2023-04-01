Вот это преображение: Саша из «Универа» показал себя с усами и кудряшками

Андрей Гайдулян известен зрителям по сериалам «Универ» и «СашаТаня». В течение многих лет он воплощает образ Саши Сергеева, чем полюбился миллионам зрителей, которые внимательно следят за жизнью артиста в его социальных сетях.

В своих блогах Гайдулян делится карьерными успехами и личными достижениями. А не так давно он показал неожиданное преображение: на фотографии артист появился в кудрявом парике и с накладными усами.

Подписчики звезды экрана не оставили без внимания неожиданный образ кумира. В комментариях к публикации фанаты со смехом восприняли новый имидж артиста, сравнив его с известным наркобароном Пабло Эскобаром и ведущим Дмитрием Дибровым.