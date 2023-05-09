Вот это преображение: при виде юной Татьяны Васильевой невозможно сдержать улыбку

Татьяна Васильева известна как актриса с индивидуальной манерой игры. Она всегда отличалась от коллег харизмой и неуемным темпераментом.

Звезда советского и российского кино известна благодаря фильмам «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Увидеть Париж и умереть» и другим картинам. В середине 70-х актриса появилась в комедии «Марк Твен против...», где сыграла Полли. Поклонники Васильевой вряд ли узнают свою любимицу в этой роли.

Молодая Татьяна Григорьевна была воплощением обаяния: очаровательная улыбка, добрый и наивный взгляд, бровки «домиком» и кудряшки. Глядя на юную Васильеву, невозможно сдержать своего умиления. Впрочем, все это лишь кинообраз. В реальной жизни актриса обладает сложным характером, и она не раз конфликтовала с режиссерами.

Так, во время съемок картины «Самая обаятельная и привлекательная» Васильева сменила цвет волос, никого не предупредив.

Режиссер Геральд Бежанов был в гневе.

76-летняя Татьяна Григорьевна продолжает сниматься и по сей день. Она дважды была замужем, но сегодня актриса живет одна. У нее есть дочь от второго супруга.