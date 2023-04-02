Вот это преображение: не поверите, как сейчас выглядит Морозов из «Кривого зеркала»

Александр Морозов смешил всю страну в программе «Кривое зеркало». Одно появление на сцене этого низкорослого тучного артиста веселило публику, а уж когда он открывал рот, то зрители и вовсе катились со смеху. Сейчас артиста не узнали бы самые близкие люди.

От преображения актера захватывает дух. Похудевший и загорелый артист с брутальной щетиной выглядит скорее другим человеком, нежели улучшенной версией себя. По фотографии видно, что результатом Морозов доволен.

Поклонники поначалу отказывались верить, что это их кумир. Так они были впечатлены позитивными переменами. «Прекрасный Александр», «Операция и правда творит чудеса!», «Почему ты такой красивый?» — пишут комментаторы в личном блоге комика.

Александр Морозов избавился от 70 кило при помощи гастрошунтирования. Позже он сделал липосакцию, чтобы удалить кожу с похудевшей груди и живота. Об этом сообщает «Комсомольская правда ». Лишнего, как рассказывал артист, набралось на целый рыболовный рюкзак.