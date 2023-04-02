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Вот это преображение: не поверите, как сейчас выглядит Морозов из «Кривого зеркала»

2 апреля 2023 16:30
Вот это преображение: не поверите, как сейчас выглядит Морозов из «Кривого зеркала»

Комика не узнать.

Александр Морозов смешил всю страну в программе «Кривое зеркало». Одно появление на сцене этого низкорослого тучного артиста веселило публику, а уж когда он открывал рот, то зрители и вовсе катились со смеху. Сейчас артиста не узнали бы самые близкие люди.

От преображения актера захватывает дух. Похудевший и загорелый артист с брутальной щетиной выглядит скорее другим человеком, нежели улучшенной версией себя. По фотографии видно, что результатом Морозов доволен.

Вот это преображение: не поверите, как сейчас выглядит Морозов из «Кривого зеркала»

Поклонники поначалу отказывались верить, что это их кумир. Так они были впечатлены позитивными переменами. «Прекрасный Александр», «Операция и правда творит чудеса!», «Почему ты такой красивый?» — пишут комментаторы в личном блоге комика.

Александр Морозов избавился от 70 кило при помощи гастрошунтирования. Позже он сделал липосакцию, чтобы удалить кожу с похудевшей груди и живота. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Лишнего, как рассказывал артист, набралось на целый рыболовный рюкзак.

Фото: Кадр из программы «Кривое зеркало», соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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