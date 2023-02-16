Вот это преображение: как сейчас выглядит Саша из первого сезона «Беременна в 16»

Выпуск скандального проекта «Беременна в 16» с Сашей Смирновой разительно отличался от остальных эпизодов этого реалити-шоу. В противовес другим участницам, ребенок этой героини был запланированным и очень желанным.

Вместе со своим молодым человеком девочка тщательно готовилась к пополнению в семье. Зрители отмечали, что в этой милой паре царят взаимопонимание и уважение. Однако родители Саши не одобрили ее выбор, поскольку избранник их дочери был намного старше. Но влюбленные не обращали внимания на запреты, и на свет появилась маленькая Арина.

За время с момента выхода этого выпуска в жизни молодой мамы не было кардинальных изменений. Тем не менее ее поклонники заметили, как сильно она повзрослела. От той хрупкой девочки с миловидным лицом не осталось и следа. Теперь она похожа на настоящую женщину, способную позаботиться о любимом муже и о прекрасной дочке.