Киноафиша Статьи Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому

18 сентября 2025 21:00
Некоторые зрители ломают голову над произошедшим до сих пор.

Хотя современный Голливуд не перестает преподносить зрителю все больше новых закрученных сюжетов, режиссеры по-прежнему тратят немало времени на то, чтобы понять, действительно ли такой историей можно удивить публику.

Очевидно, справиться с этой миссией удается далеко не всем, а зачастую фильмы навсегда остаются в тени других с пометкой «Сюжет был уж слишком предсказуем».

Тем не менее, шокировать зрителей своими сюжетными поворотами некоторым тоже удается, а просмотр оставляет странное послевкусие, заставляющее публику без конца размышлять о фильме еще как минимум пару дней — а то и месяцев. В этой подборке рассказываем о тех картинах, сюжетные повороты в которых не оставляют свою публику в покое даже спустя годы после релиза (впереди спойлеры!).

«Искупление» (2007)

Фильм прославился и впоследствии вошел в списки культовых картин не только благодаря настолько же культовому платью Киры Найтли, но в том числе и из-за открытия шокирующей правды в финале. В центре сюжета — тринадцатилетняя талантливая писательница Бриони Таллис, которая в порыве ревности обвиняет любовника своей старшей сестры в том, что тот ее изнасиловал.

Впоследствии его отправляют в тюрьму, но освобождают для того, чтобы забрать на поле битвы Второй Мировой войны — но хэппи-энд на первый взгляд все-таки случаются, а возлюбленные объединяются после окончания войны, чтобы жить долго и счастливо. Вот только все это — очередная ложь от уже позврослевшей Бриони, сестра которой, как и ее любовник, погибли.

«Отступники» (2006)

Кадр из фильма «Отступники»

В хитовой криминальной драме Мартина Скорсезе все зашло настолько далеко, что фактически ни одна из группировок не одержала победу. «Отступники» рассказывают о полицейском, который проникает в криминальную банду, и преступнике, который в это же время устраивается на службу в полиции — казалось бы, пахло идеально сложился для того, чтобы спровоцировать эпичную погоню и игру в кошки-мышки.

В финале, однако, умирают оба, в последний момент поверившие, что им удалось выполнить собственную миссию.

«Исчезнувшая» (2014)

Один из лучших фильмов Дэвида Финчера и определенно точно один из лучших триллеров в истории современного кино, «Исчезнувшая» показывает, насколько ужасающим может быть то, что скрывается под на первый взгляд идеальной картинкой семейной жизни. В центре сюжета — семейная пара Эми и Ника, жизнь которой начинает рушиться после таинственного исчезновения Эми.

Зрителя держат в неведении вплоть до середины фильма — тогда же и выясняется, что Эми подстроила собственное исчезновение и на протяжении месяцев пыталась вывести Ника на чистую воду после того, как узнала о его многочисленных изменах.

«Престиж» (2006)

Кадр из фильма «Престиж»

Детективная драма Кристофера Нолана тоже вобрала в себя элементы особенного стиля режиссера — в том числе и сюжетный поворот, который кардинально меняет восприятие фильма. Снятая по мотивам одноименного романа, картина фокусирует свое внимание на жестокой конкуренции двух успешных фокусников, пытающихся перехитрить друг друга в попытках освоить иллюзию телепортации.

Уже в финале выясняется, что один из главных героев умело манипулировал окружающими с помощью брата-близнеца, в то время как другой обманывал публику с особой жестокостью — создавая собственного клона и посылая того на верную смерть после каждого представления.

«Шестое чувство» (1999)

Еще один культовый триллер, ставший таковым благодаря шокирующему финалу — который у многих до сих пор не укладывается в голове — «Шестое чувство» не просто так считается одной из лучших работ Брюса Уиллиса. В центре сюжета — детский психолог Малкольм, который решает помочь новому маленькому пациенту по имени Коул, страдающему от постоянных видений мертвых и разговоров с ними.

На протяжении доброй части фильма ни зритель, ни главный герой не могут понять, что происходит на самом деле, но впоследствии все встает на свои места — как выясняется, все это время Малкольм был мертв (однажды ночью в его квартиру пробирается бывший пациент и убивает его), а Коул продолжал с ним разговаривать.

Кстати, не менее шокирующими получаются сюжетные повороты и в ужастиках — о фильмах, которые точно не дадут вам спать пару ночей из-за откровенно ужасающих событий, мы писали в этой подборке.

Фото: Кадры из фильмов «Престиж» (2006), «Исчезнувшая» (2014), «Отступники» (2006), «Искупление» (2007)
Виолетта Ефимова
