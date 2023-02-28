Вот это поворот: что делали с отвергнутыми султаном наложницами в Османской империи

Борьба за звание любимой наложницы султана разворачивалась самая ожесточенная: многие помнят, как возлюбленную Жоффрея чуть не зарезала ревнивая Лейла Айши в фильме «Анжелика и Султан». Но больше всего о незавидной участи девушек в гареме зрители знают по сериалу «Великолепный век».

Махидевран-султан едва не выслали из дворца за нападение на Хюррем, а Айше погибает от рук Садыки-хатун. Что до риска не понравиться султану, то он, вопреки распространенному мнению, не влек за собой смертельной опасности.

Отвергнутых женщин жалели, ведь мужчина всей их жизни был совсем рядом, и предлагали альтернативу. Понятно, что ни один мужчина не мог сравниться с правителем, но собственный титул, пища и кров лишали девушку необходимости заниматься тяжелым трудом. Она могла жить безбедно и счастливо с выбранным для нее мужчиной.

Практика устраивать судьбы отвергнутых женщин существовала и при французском дворе. Правда, Людовик XIV предпочитал не выдавать своих фавориток замуж, а откупаться от них. Так, после разрыва с Франсуазой де Монтеспан он продолжал выплачивать ей беспрецедентные 1 миллион 200 тысяч ливров ежегодно.