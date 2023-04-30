Вот это повезло: красотка провалила пробы в «Электроника», но стала звездой

Она ни о чем не жалеет.

Иногда режиссеры даже не обращают внимания на талант актера, поскольку его внешность кажется постановщикам неподходящей для определенной роли. Ирине Ивановой однажды тоже пришлось услышать такие слова в свой адрес.

Когда девочка приехала на пробы для детской комедии «Приключения Электроника», Константин Бромберг сказал ей, что она будет органично смотреться лишь в драматическом фильме. Голубоглазая блондинка сильно расстроилась и уже поставила крест на своей карьере. Но внезапно ее утвердили на роль Полины в картине «Мужики!..». Юной артистке несказанно повезло, ведь эта работа принесла ей всесоюзную славу.

Ирина стала звездой, а ее игра трогала зрителей до глубины души. Впрочем, юная красавица решила оставить кинематограф. Она удачно вышла замуж и стала многодетной матерью. Иванова часто путешествует вместе с семьей и не жалеет о том, что больше не снимается в фильмах.