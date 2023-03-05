Вот это перевоплощение: как выглядит дурнушка из бельгийского сериала «Не родись красивой» на экране и в жизни

Нашумевший сериал «Не родись красивой» был адаптацией колумбийского телепроекта, однако аналоги сняли не только в России. Через два года после появления на российских экранах Кати Пушкаревой за три тысячи километров от Москвы появилась своя дурнушка — бельгийская актриса Батенс Верле.

Бельгийская адаптация сериала называлась «Сара» — по имени главной героини Сары де Розе. Образ некрасивой секретарши в очках и с брекетами от Батенс Верле удостоился наивысшей похвалы — за эту роль она получила фламандский аналог «Эмми» и стала самой популярной персоной на телевидении.

Оглушительный успех от преображения гадкого утенка в прекрасного лебедя не навредил карьере актрисы. После «Сары» роли ей предлагали самые разные. На родине она известна по номинированной на «Оскар» драме «Разомкнутый круг». А в 2013 году она сыграла Маргариту Анжуйскую в мини-сериале «Белая королева».