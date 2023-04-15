Вот это настоящая Миледи: фото юной Тереховой взбудоражили народ

Роман «Три мушкетёра» даже спустя более чем полтора века после своей публикации вызывает живой интерес у публики. Такое произведение не могли обойти стороной и кинорежиссеры, поэтому сегодня существует сразу несколько экранизаций этого литературного шедевра. И в каждой из них на роль роковой красавицы Миледи были выбраны самые достойные актрисы. Среди них есть Ева Грин, Екатерина Вилкова, Милен Демонжо и Фэй Данауэй.

Но для советских и российских зрителей именно Маргарита Терехова стала олицетворением французской обольстительницы. Артистка влюбила в себя мужчин, а ее образ стал культовым.

Когда на экраны вышел фильм «Д`Артаньян и три мушкетера» актрисе исполнилось 37. И даже в этом возрасте она затмевала своих юных соперниц. А от молодой Тереховой и вовсе трудно оторвать взгляд. У 25-летней красавицы были острые черты лица и пронзительный взгляд, который сразу привлекал к себе внимание и завораживал зрителей.