Вот это наглость! Вы поймете, почему из «Кавказской пленницы» вырезали заставку

Легендарный фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница» мог никогда не выйти на экраны. Дело в том, что цензурный кабинет не был благосклонен к картине, раскритиковав чуть ли не каждый эпизод. Чиновники «проехались» по фамилиям героев и даже по султанской песне в исполнении культового трио.

Но самой хулиганской режиссерской выходкой, по мнению цензоров, стала мультипликационная заставка к фильму. Начинается она с того, что Бывалый пишет на заборе букву «Х». Следом за ним — Балбес, который пририсовывает «У». Третьим выходит Трус и, напуганный милицейским свистком, мигом приписывает продолжение — «дожественный фильм».

До сих пор неизвестно, действительно ли была такая заставка в варианте, который не порезала цензура. Или же это миф, позднее придуманный поклонниками комедии. Несмотря на то, что худсовет разнес картину в пух и прах, самому Брежневу фильм очень понравился. Одобрение генсека и предрешило участь «Кавказской пленницы».