Вот это мужчина: сын Виктора Рыбина до ужаса похож на возлюбленного Дейнерис (фото)

Русский Джон Сноу — сына Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой прозвали так неспроста. Звездный наследник не только обладает схожими внешними данными, но и кажется, что может сам сыграть главную тему из киносаги «Игра престолов».

24-летний Василий Рыбин перенял у родителей любовь к музыке — он поет и играет на барабанах в собственной рок-группе. У красавицы-мамы звездный отпрыск позаимствовал идеальные черты лица и фигуру. Над ней он продолжает работать и сегодня, в ежедневном режиме стремясь, по его собственному признанию, к фигуре воина.

Василий Рыбин окончил МГИК по специальности «Режиссура театральных представлений». Молодого человека часто приглашают на модельные фотосессии. Летом прошлого года он женился на своей Дейнерис, чем немало расстроил поклонниц. Его музу зовут Дарья, молодые люди встречались более 7 лет. Женитьба Василия не останавливает подписчиц от множественных комплиментов в его адрес: «Красивее всех голливудских актеров! Вы просто обязаны участвовать в конкурсе „Самый красивый мужчина планеты“».