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Вот это мужчина: спокойно пройти мимо отца Топалова вряд ли получится (фото)

3 апреля 2023 09:00
Вот это мужчина: спокойно пройти мимо отца Топалова вряд ли получится (фото)

Мужчина спас сыну жизнь.

Певец Влад Топалов многим обязан своему отцу. Михаил Топалов служил в органах, но был человеком творческим: окончил музыкальную школу и училище искусств по классу фортепиано, играл в рок-группах и всячески поддерживал увлечение сына музыкой.

Отцу, хотя и не без труда, удалось вытащить экс-солиста Smash!! из плена наркотической зависимости. Он запирал его на даче и отвозил лечиться в специализированные клиники. В то время исполнитель перестал общаться с родителем, а сегодня пытается наверстать упущенное. На совместном фото и сын, и отец — брутального вида мужчина с хитрым прищуром и небритостью — держат друг друга за руки и выглядят счастливыми.

Вот это мужчина: спокойно пройти мимо отца Топалова вряд ли получится (фото)

В 2018 году Михаил стал дедушкой: у Влада и телеведущей Регины Тодоренко родился сын (тоже Михаил). В прошлом году на свет появился Мирослав. Родители во всем поддерживают звездную семью. Мама Влада Топалова называет свою невестку исключительно доченькой. Сама невестка же считает ее второй мамой.

Фото: Legion-Media, соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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