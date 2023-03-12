Вот это мужчина: фото молодого Ивана Будько из «Сватов» потрясло народ
Поклонники не поскупились на комплименты.
Федор Добронравов за годы карьеры успел принять участие во многих ярких проектах. Зрители могли видеть его не только в сериале «Сваты», но и в картинах «Квартета И», в «Тайнах дворцовых переворотов» и на сцене Театра Сатиры, где он служит уже 20 лет. При этом творческий путь артиста начался еще в юности, о чем он регулярно рассказывает в своих социальных сетях.
Звезда «Одесского парохода» не боится делиться с подписчиками своими архивными снимками. Также фотографии из юности актера можно увидеть в блогах его сыновей, Ивана и Виктора. И не так давно в одном из аккаунтов появился черно-белый портрет Добронравова, сделанный в его молодости.
Пользователи Сети пришли в восторг от снимка артиста. В комментариях они осыпали его комплиментами, отметив, как эффектно выглядит актер. По мнению фанатов, Добронравова смело можно было назвать одним из самых красивых артистов страны, который с годами не растерял свой шарм.
«Вот это мужчина», — удивляются поклонники.