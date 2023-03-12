Вот это мужчина: фото молодого Ивана Будько из «Сватов» потрясло народ

Федор Добронравов за годы карьеры успел принять участие во многих ярких проектах. Зрители могли видеть его не только в сериале «Сваты», но и в картинах «Квартета И», в «Тайнах дворцовых переворотов» и на сцене Театра Сатиры, где он служит уже 20 лет. При этом творческий путь артиста начался еще в юности, о чем он регулярно рассказывает в своих социальных сетях.

Звезда «Одесского парохода» не боится делиться с подписчиками своими архивными снимками. Также фотографии из юности актера можно увидеть в блогах его сыновей, Ивана и Виктора. И не так давно в одном из аккаунтов появился черно-белый портрет Добронравова, сделанный в его молодости.

Пользователи Сети пришли в восторг от снимка артиста. В комментариях они осыпали его комплиментами, отметив, как эффектно выглядит актер. По мнению фанатов, Добронравова смело можно было назвать одним из самых красивых артистов страны, который с годами не растерял свой шарм.