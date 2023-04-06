Вот это методы: как Бодров выбирал девочек на главные роли в фильме «Сестры»

Криминальная драма «Сестры» стала дебютом для Сергея Бодрова-младшего в качестве режиссера. Его работу высоко оценили как зрители, так и эксперты, а особенно публика выделяла игру молодых артисток Оксаны Акиньшиной и Кати Гориной, которые далеко не случайно справились со сложным кастингом.

Перед началом съемок Бодров проводил масштабный смотр молодых актрис. Он объявил, что ищет девочек для работы над своим будущим фильмом, и к звезде «Брата» каждый день выстраивались очереди из 300 претенденток. С каждой юной артисткой знаменитость проводил личную беседу, но все они не подходили на главные роли: девочки кокетничали и старались изо всех сил понравиться Бодрову. Постановщик же искал характер, ведь собирался снимать картину про волевых героинь, поэтому не боялся задавать провокационные вопросы.

«А тебя предавали когда-нибудь?» — спрашивал во время кастинга режиссер.

Акиньшина и Горина сразу обратили на себя внимание Бодрова. Обе отличались от своих конкуренток равнодушием и не планировали участвовать в ленте. Оксана оказалась на пробах из-за учебы в модельном агентстве, где руководительница их просто заставила прийти, а Горину насильно отвела бабушка. Во время беседы они дерзили знаменитости, не пытаясь его впечатлить. В итоге за время короткого разговора режиссер сразу понял, что именно они прекрасно воплотят его задумку, и завершил кастинг.