Вот это Мэри Поппинс: спорим, вы не обращали внимание на эту сцену из фильма с обнаженной Андрейченко

Отношение к наготе в советском кинематографе было трепетным и эстетически оправданным. Первой на экране обнажилась Нонна Мордюкова. В картине 1967 года «Комиссар» есть сцена, где актриса кормит грудью. Позже гораздо более откровенные эпизоды появились в фильме «Табор уходит небо», где участвовала Светлана Тома. Наталья Андрейченко разделась в 23 года в картине Кончаловского «Сибириада». И это не единственная пикантная деталь со съемок.

Режиссер эпического сериала о трех поколениях сибирских семей заприметил Андрейченко еще на пробах и влюбился.

«Сразу понял: она настоящая и, наверное, может сыграть Настю. От природы актриса. В ней русская широта, стать, мощь... У нас с Наташей стало намечаться что-то романтическое», — откровенничал Андрей Кончаловский.

Роман сошел на нет, но это не помешало артистке блестяще сыграть свою роль и сняться нагой в знаменитой сцене купания в сарае. А вот ее характер доставил съемочной группе хлопот. Андрейченко уходила в алкогольные загулы, порой найти ее не могли несколько дней. А однажды ее вместе с Панкратовым-Черным и другими коллегами увезли в отделение милиции — артисты пьяными купались в реке.

На успех фильма и карьеру актрисы эти происшествия никак не повлияли. «Сибириада» получила Гран-при Каннского кинофестиваля, а Андрейченко избавилась от вредной привычки.