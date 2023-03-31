Вот это красавчик: от фото бывшего мужа Кати из «Кухни» сердце бьется чаще

Валерию Федорович многие помнят по роли жизнелюбивой и уверенной в себе Кати — шеф-повара из сериалов «Кухня» и «Кухня. Война за отель». В отличие от своей героини, страдать от неразделенной любви актрисе не пришлось. Будучи студенткой «Щепки», она вышла замуж за красавца Максима Онищенко.

Москвич с брутальной внешностью имеет все шансы очаровать не одну красавицу. Вероятно, по этой причине брак со звездой «Кухни» распался через два года. Идеальное телосложение, борода и чарующий взгляд — его мужская харизма чувствуется даже на фотографиях. Онищенко тоже актер. В основном его можно увидеть в детективных («Супруги»), исторических («Вольная грамота») и комедийных («Универ») сериалах.

Социальные сети артиста заполонил непрекращающийся поток комплиментов от поклонниц.

«Очень вы фактурный!», «До чего красивы», «Шикарный!», «О боже, какой мужчина», — пишут в комментариях одни.

Другие же интересуются, не звали ли Онищенко на кастинги турецких сериалов — его типаж кажется им подходящим для мужских персонажей в картинах наподобие «Великолепного века».