Вот это красавчик: Муромов показал себя в пионерские годы

Михаил Муромов, автор многих знаменитых песен, недавно продемонстрировал своим подписчикам, как он выглядел в юности. Певец опубликовал в своей социальной сети фотографию с пионерских лет: со снимка на нас смотрит симпатичный мальчик в галстуке. Подписчики сразу поняли, что даже в то время Михаил Муромов наверняка был сердцеедом.

Сейчас музыканта все реже приглашают на корпоративы, о чем он говорит неохотно. Михаил Муромов считает, что многие знаковые звезды вставляют ему палки в колеса, забирая его славу.

Михаил Муромов живет холостятской жизнью — не вспоминает ни о своей бывшей супруге, ни про четвертых детей. Артист неоднократно говорил, что после того, как дети вырастают, долг отца считается выполненным. Сам певец сравнивает себя с тигром, отмечая, что они тоже умирают в гордом одиночестве. Он не растерял былого характера, называет себя тем же бабником и шалопаем, что и в молодости.